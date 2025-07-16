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Луис Энрике - "самый дисциплинированный тренер", несмотря на скандал

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике оказался в центре скандала после финального матча Клубного чемпионата мира против "Челси", где он попал в объектив камер в моменте, когда толкнул в лицо нападающего лондонцев Жоау Педру. Несмотря на это, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Энрике - "самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире".

Что произошло?

Сразу после финального свистка вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма вступил в перепалку с Жоау Педру. Луис Энрике вмешался, чтобы защитить своего игрока, однако ситуация вышла из-под контроля: испанский тренер толкнул Педру рукой в лицо.

Реакция клуба

Президент ПСЖ встал на защиту тренера. "Наш тренер пытался разнять игроков. Он не провоцировал конфликт, а попал в него случайно. Тренеры тоже заслуживают уважения", - заявил Аль-Хелаифи на пресс-конференции.

Возможные санкции

Несмотря на поддержку со стороны клуба, Луису Энрике может грозить дисквалификация. В случае наказания он может пропустить матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма", который состоится 14 августа.

Ответ Педру

Форвард "Челси" Жоау Педру после игры назвал игроков и тренеров ПСЖ "плохими проигравшими", но позже признал, что подобные эмоции - часть футбола, и предложил всем двигаться дальше и наслаждаться победой.

ФИФА в ближайшие дни рассмотрит действия Луиса Энрике. Несмотря на репутацию дисциплинированного специалиста, этот инцидент может оставить тень на его послужном списке.


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URL: https://www.vb.kg/448130
Теги:
ФИФА, футбол
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