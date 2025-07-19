Александр Усик усиливает подготовку перед боем с Даниэлем Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик внедрил передовые технологии и методы в подготовку к бою с Даниэлем Дюбуа. В его команде работает 10 видеоаналитиков, которые детально разбирают стиль соперника, а сам Усик изучает бои с субтитрами, фиксируя ошибки оппонента и свои.

Кроме того, Усик использует капу с микродатчиками, отслеживающую каждый удар и ускорение головы, сдает анализы крови для контроля усталости и проходит когнитивные тесты, направленные на развитие оперативной памяти и внимания.

Утро спортсмена начинается с теста на восстановление сердца и мониторинга сна, после чего он выполняет аэробные и гимнастические упражнения. В последние недели подготовки спарринги занимают до 60% тренировочного времени, с тщательным контролем здоровья.

Тренер Усика подчеркнул важность сбора данных о полученных ударах и их влиянии на мозг, что позволяет оптимизировать тренировочный процесс. Специальные упражнения помогают Усикам улучшать концентрацию и стратегическое мышление - ключевые качества для боя.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в ночь на 20 июля в Лондоне.