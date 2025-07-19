Погода
$ 87.27 - 87.78
€ 101.00 - 102.00

Александр Усик усиливает подготовку перед боем с Даниэлем Дюбуа

264  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинский боксер Александр Усик внедрил передовые технологии и методы в подготовку к бою с Даниэлем Дюбуа. В его команде работает 10 видеоаналитиков, которые детально разбирают стиль соперника, а сам Усик изучает бои с субтитрами, фиксируя ошибки оппонента и свои.

Кроме того, Усик использует капу с микродатчиками, отслеживающую каждый удар и ускорение головы, сдает анализы крови для контроля усталости и проходит когнитивные тесты, направленные на развитие оперативной памяти и внимания.

Утро спортсмена начинается с теста на восстановление сердца и мониторинга сна, после чего он выполняет аэробные и гимнастические упражнения. В последние недели подготовки спарринги занимают до 60% тренировочного времени, с тщательным контролем здоровья.

Тренер Усика подчеркнул важность сбора данных о полученных ударах и их влиянии на мозг, что позволяет оптимизировать тренировочный процесс. Специальные упражнения помогают Усикам улучшать концентрацию и стратегическое мышление - ключевые качества для боя.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в ночь на 20 июля в Лондоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448213
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  