Активисткам в Бишкеке запретили проводить мирное собрание

Сегодня, 17 июля, в Бишкеке не состоялось запланированное мирное собрание, которое намеревались провести активистки Т. Исмаилова, Д. Герасимова и Б. Борубаева у здания администрации Первомайского района по адресу проспект Жибек Жолу, 348. По словам организаторов, собрание было заранее согласовано с муниципальной администрацией в установленном порядке. Его целью была поддержка права граждан на свободу мирных собраний, гарантированного Конституцией КР и международными договорами.

Однако, по прибытии участников, сотрудники милиции из ГОМ - 5 потребовали прекратить мероприятие, сославшись на решение суда и мэрии об ограничении всех собраний на территории района с 1 июля по 30 сентября. Согласно этому решению, все публичные акции разрешены только в сквере имени Максима Горького.

Организаторы возразили, что в судебном решении от 26 июня не указано конкретное собрание от 17 июля, и не приведены законные основания для его ограничения, такие как угроза безопасности или противоправные цели. По их мнению, действия милиции не соответствовали нормам закона "О мирных собраниях".

Организаторы мирного собрания считают, что решения об ограничении мирных собраний от 26 июня 2025 года было применено к ним незаконно и юридически к ним не имеет непосредственного отношения. И на этом основании намерены обратиться с жалобой на действия сотрудников Первомайского РУВД в органы прокуратуры – как надзорной инстанции по надзору за точным и единообразным исполнением законов.

Организаторы намерены обратиться с официальной жалобой в органы прокуратуры на действия сотрудников Первомайского РУВД.

По всем вопросам просьба обращаться к адвокату Тимуру Арыкову по телефону: +996 770 341 720.