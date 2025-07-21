Мунарбек Сейитбек уулу победил в дебютном бою

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу над соперником из Уганды Коннрадом Серуенге. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

Бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса, прошедшего в Бишкеке. Турнир был организован промоушеном SAIKOU LUSH и стал частью боксерского вечера дружбы.

По итогам поединка Сейитбек уулу выиграл единогласным решением судей, уверенно начав карьеру в профессиональном боксе.