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Мунарбек Сейитбек уулу победил в дебютном бою

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу над соперником из Уганды Коннрадом Серуенге. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

Бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса, прошедшего в Бишкеке. Турнир был организован промоушеном SAIKOU LUSH и стал частью боксерского вечера дружбы.

По итогам поединка Сейитбек уулу выиграл единогласным решением судей, уверенно начав карьеру в профессиональном боксе.


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URL: https://www.vb.kg/448355
Теги:
бокс
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