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На Иссык-Куле отчислены почти тысяча студентов - ГКНБ

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- Алина Мамаева
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ГКНБ КР в рамках профилактических мероприятий по борьбе с коррупцией и улучшению качества образования отчислил около тысячи студентов с территории Иссык-Кульской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе комиссионной проверки были выявлены многочисленные факты отсутствия студентов на занятиях, а также игнорирование ими внутренних требований вузов и колледжей.

По итогам учебного сезона 2024–2025 годов были отчислены 941 студент:

- с Иссык-Кульского государственного университета имени К.Тыныстанова - 779 человек;

- с гуманитарно-естественнонаучного факультета КНУ имени Ж.Баласагына - 114 человек;

- с Каракольского медицинского колледжа имени И.Ахунбаева - 48 человек.

ГКНБ напомнил, что подобные мероприятия будут продолжены. По словам представителей ведомства, борьба с коррупционными проявлениями в системе образования остается приоритетной задачей.


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URL: https://www.vb.kg/448390
Теги:
вуз, Иссык-Кульская область, студенты, ГКНБ
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