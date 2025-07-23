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"Ливерпуль" подписал Уго Эктике за 79 миллионов евро

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Ливерпуль" официально подтвердил подписание нападающего сборной Франции Уго Эктике. 23-летний форвард перебрался на "Энфилд" из немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт), а сумма сделки, по данным клуба, может достигать £79 миллионов (примерно €91 млн). Из них £69 млн – фиксированная часть, ещё £10 млн заложены в виде бонусов за результативность.

Контракт с Эктике заключён сроком на шесть лет. Медицинское обследование игрок пройдёт уже во вторник, после чего отправится с командой на предсезонное турне по Азии. По предварительным данным, нападающий может дебютировать в товарищеских встречах против "Милана" и японского клуба "Йокогама Ф. Мариноз".

Прошедший сезон стал для Эктике прорывным: в составе "Айнтрахта" он забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач во всех турнирах. Его вклад был отмечен включением в символическую сборную Бундеслиги сезона 2024/25.

Переход Эктике стал уже седьмым по счёту трансфером "Ливерпуля" нынешним летом. Общая сумма расходов клуба на новых игроков приблизилась к £300 миллионам. Среди других новичков – немецкий полузащитник Флориан Вирц (£116 млн), защитник Джереми Фримпонг (£29,5 млн), левый латераль Милош Керкез (£40 млн) и другие.

По мнению экспертов, приход Эктике существенно усилит атакующую мощь "красных" в преддверии нового сезона, где "Ливерпуль" вновь рассчитывает побороться за титулы как в Англии, так и в Европе.


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URL: https://www.vb.kg/448398
Теги:
Великобритания, футбол
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