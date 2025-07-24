Джош Тейлор завершил карьеру из-за угрозы потери зрения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Джош Тейлор официально объявил о завершении спортивной карьеры. Решение стало следствием медицинских рекомендаций - боксеру грозила потеря зрения из-за хронической травмы глаза.

32-летний шотландец стал единственным британским боксёром, которому удалось объединить четыре мировых титула в первом полусреднем весе. Это достижение он оформил в 2021 году, победив Хосе Рамиреса в Лас-Вегасе. Однако после этого Тейлор провёл лишь несколько поединков - победил Джека Каттеролла спорным решением, а затем потерпел поражения от Теофимо Лопеса, Каттеролла в реванше и Экоу Эссумана.

В своём обращении к болельщикам Тейлор написал:

"Это не то завершение, о котором я мечтал, но я должен прислушаться к врачам. У меня проблемы с глазом, и если продолжу выходить на ринг, могу потерять зрение. Я всегда был бойцом, но сейчас нужно беречь себя".

Боксер поблагодарил свою команду, тренеров, юристов, спонсоров и, в первую очередь, фанатов и свою супругу Даниэль:

"Спасибо всем, кто шел со мной с самого начала - вы сделали это возможным. Я горжусь своим путем: от простого парня из Престона до вершины мирового бокса".

Таким образом, Джош Тейлор уходит из спорта с рекордом, вошедшим в историю британского бокса, и с благодарностью за пройденный путь.