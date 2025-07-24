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Проверка выявила нарушения при ввозе 14 тонн муки из Казахстана

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провёл контрольные мероприятия на "Сводном посту", расположенном вблизи пункта пропуска "Чоң Капка" на кыргызско-казахском участке государственной границы.

В ходе проверки было выявлено нарушение фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики 14 тонн муки происхождением из Республики Казахстан.

Установлено, что сведения, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным, содержащимся в транспортных документах.


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URL: https://www.vb.kg/448420
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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