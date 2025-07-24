Азат Максум получил нового соперника на UFC 321

Казахстанский боец UFC Азат Максум (17-2) готовится к бою на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби на арене "Этихад". Его соперником станет американец Митч Рапосо с рекордом 9 побед и 3 поражений, из которых два - в UFC.

Рапосо провел два боя в UFC, оба завершились для него поражениями. Последний поединок он провел в апреле 2025 года на UFC 314, уступив раздельным решением судей бразильцу Андре Лиме.

Максум выступит в наилегчайшей весовой категории. В UFC он провел три боя, потерпев два поражения. Последний поединок казахстанского бойца состоялся 21 июня 2025 года на турнире UFC on ABC 8 в Баку, где он уступил единогласным решением судей россиянину Тагиру Уланбекову.