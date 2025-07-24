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Азат Максум получил нового соперника на UFC 321

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- Самуэль Деди Ирие
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Казахстанский боец UFC Азат Максум (17-2) готовится к бою на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби на арене "Этихад". Его соперником станет американец Митч Рапосо с рекордом 9 побед и 3 поражений, из которых два - в UFC.

Рапосо провел два боя в UFC, оба завершились для него поражениями. Последний поединок он провел в апреле 2025 года на UFC 314, уступив раздельным решением судей бразильцу Андре Лиме.

Максум выступит в наилегчайшей весовой категории. В UFC он провел три боя, потерпев два поражения. Последний поединок казахстанского бойца состоялся 21 июня 2025 года на турнире UFC on ABC 8 в Баку, где он уступил единогласным решением судей россиянину Тагиру Уланбекову.


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URL: https://www.vb.kg/448447
Теги:
Казахстан, смешанные бои
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