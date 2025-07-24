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"Кайрат" проиграл "КуПСу" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

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- Самуэль Деди Ирие
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22 июля алматинский футбольный клуб "Кайрат" потерпел поражение от финского "КуПСа" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась на стадионе "Вяре Арена" в городе Куопио и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба клуба провели первый тайм в равной борьбе, но открыть счёт удалось только после перерыва. На 49-й минуте Мохамед Туре вывел КуПС вперёд, а на 71-й Яакко Оксанен удвоил преимущество дальним ударом. "Кайрат" не сумел реализовать свои моменты и не смог сократить отставание.

Ответная игра пройдёт 29 июля в Алматы, где казахстанский клуб попытается отыграться и сохранить шансы на выход в следующий раунд квалификации.


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URL: https://www.vb.kg/448464
Теги:
Казахстан, Финляндия, футбол
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