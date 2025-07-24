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Следом за начальником УГНС по Кара-Суйскому району задержан его заместитель

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением при осуществлении налогового контроля ОсОО "С.Л." был задержан заместитель начальника УГНС по Кара-Суйскому району А.А.М., сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2023 году заместитель начальника УГНС по Кара-Суйскому району А.А.М., злоупотребляя должностным положением, организовал коррупционную схему совместно с ОсОО "С.Л." по уклонению от уплаты налогов.

Согласно подтвержденным данным, сотрудники налогового органа намеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей. Таким образом, в результате преступных действий сотрудников налоговых органов государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

По итогам проведенных следственных действий заместителю начальника по Кара-Суйскому району А.А.М. предъявлено обвинение по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.337 ч.З УК КР. После чего, 22 июля 2025 года Ошским городским судом в отношении А.А.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/448492
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, налоги, Ошская область, Кыргызстан
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