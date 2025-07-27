Ученые с помощью CRISPR удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна

Японские ученые с помощью инструмента редактирования генов CRISPR удалили лишнюю 21-ю хромосому у людей с синдромом Дауна. Об этом сообщил информационный портал Vietnam.vn.

"Ученые из Университета Миэ в Японии во главе с доктором Рётаро Хасидзумэ достигли революционного результата, используя инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9 для удаления лишней 21-й хромосомы, которая вызывает синдром Дауна", - сказано в публикации.

Уточняется, что удаление хромосомы способно восстановить нормальную функцию клеток с вероятностью успеха до 37,5%. Кроме того, ученые подтвердили, что в клетках с нормальными хромосомами такие черты, как паттерны экспрессии генов, скорость роста клеток и антиоксидантная способность, также были восстановлены до нормального уровня.

Несмотря на прорыв в лечении синдрома Дауна, в настоящий момент этот метод нельзя вводить на постоянной основе, поскольку во время операции есть риск повреждения других хромосом, что еще не до конца изучено.

Ранее, ученые нашли способ выявить задержку развития ребенка в утробе матери. Можно сделать анализ крови будущей матери, по которому будут изучаться нейротрофины и SUMO-белки, которые выделяет мозг будущего ребенка. Отклонения от нормы в этих показателях могут указывать на риск кровоизлияний в мозг, что может привести к проблемам в будущем.

Источник: Известия