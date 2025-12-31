Погода
В Узбекистане запретят браки между родственниками

78  0
В Узбекистане инициирована масштабная реформа семейного законодательства, направленная на искоренение архаичных традиций и защиту интересов женщин и несовершеннолетних. Министерство юстиции представило новый законопроект, который радикально пересматривает правила вступления в брак и ужесточает ответственность за их нарушение.

Главным нововведением станет расширение списка родственников, которым запрещено создавать семью. Под строгий запрет попадают союзы между близкими по боковой линии до четвёртого колена включительно, то есть, между дядями и тётями и их племянниками, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками.

Исключение составляют случаи, когда один из вступающих в брак является усыновленным или пасынком либо падчерицей, если усыновленный вступающий в брак фактически не является родственником 1, 2, 3 или 4 степени родства по отношению ко второму лицу, вступающему в брак.

Власти намерены жёстко бороться с практикой раннего замужества. Хотя в исключительных случаях (беременность или рождение ребёнка) районные хокимы по-прежнему смогут снижать брачный порог, делать это разрешат максимум на 12 месяцев.

Если же кто-то решит обойти закон и вступить в фактические брачные отношения с несовершеннолетним лицом повторно (после административного предупреждения), последствия будут суровыми. Суммы штрафов предлагается поднять до 50–100 БРВ, что в денежном эквиваленте составляет от 20,6 до 41,2 миллиона сумов. Кроме того, нарушителей могут отправить на принудительные общественные работы до 300 часов или на исправительные работы сроком до двух лет.

Действующее законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 БРВ, то есть от 8,2 миллиона сумов до 12,3 миллиона сумов), либо обязательных общественных работ сроком до 240 часов, либо исправительных работ сроком до 1 года.

Узбекистан, штраф, свадьба, семья
