В Кыргызстане в 2024 году выявлено 6 651 случай онкозаболеваний

В 2024 году в Кыргызстане зарегистрировано 6 651 новый случай онкологических заболеваний, что на 8,9% выше уровня предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, более 40% пациентов поступают в больницы на поздних стадиях, а одногодичная летальность в отдельных регионах превышает 40%. Пятилетняя выживаемость составляет всего 34,2%.

Эти тревожные данные озвучены на заседании коллегии Министерства здравоохранения КР. Главной темой встречи стало текущее состояние и перспективы развития онкологической службы.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев заявил о необходимости срочного реформирования системы. "Онкологическая помощь не может быть заложником устаревших подходов. Мы обязаны создать систему, в которой каждый пациент получит своевременную, качественную и доступную помощь", - подчеркнул он.

С докладом выступила начальник управления медпомощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева. Она указала на системные проблемы: устаревшие нормативы, неэффективное использование коек и оборудования, непрозрачность лекарственного обеспечения, слабую профилактическую работу и недостаточную настороженность врачей ПМСП.

В заседании участвовали представители администрации президента, члены коллегии, эксперты, сотрудники Национального центра онкологии и гематологии, а также представители пациентского сообщества.