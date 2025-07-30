Скончался экс-чемпион мира по боксу Дуайт Мухаммед Кави

В возрасте 72 лет после пятилетней борьбы с деменцией умер американский боксер Дуайт Мухаммед Кави, член Международного зала боксерской славы, сообщает ESPN со ссылкой на его сестру Ванду.

Кави завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в 1981 году, а в 1985-м стал чемпионом WBA в первом тяжелом весе. В 1986 году он уступил пояс Эвандеру Холифилду, а в 1988-м потерпел нокаутное поражение от Джорджа Формана.

В течение карьеры, которая длилась до 46 лет, Кави одержал 41 победу, потерпел 11 поражений и завершил одним ничейным результатом. Его достижения оставили значимый след в истории бокса.