Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.62 - 102.62

Скончался экс-чемпион мира по боксу Дуайт Мухаммед Кави

132  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В возрасте 72 лет после пятилетней борьбы с деменцией умер американский боксер Дуайт Мухаммед Кави, член Международного зала боксерской славы, сообщает ESPN со ссылкой на его сестру Ванду.

Кави завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в 1981 году, а в 1985-м стал чемпионом WBA в первом тяжелом весе. В 1986 году он уступил пояс Эвандеру Холифилду, а в 1988-м потерпел нокаутное поражение от Джорджа Формана.

В течение карьеры, которая длилась до 46 лет, Кави одержал 41 победу, потерпел 11 поражений и завершил одним ничейным результатом. Его достижения оставили значимый след в истории бокса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448716
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  