ГКНБ вернул на баланс государства Быткомбинат "Асем" в Караколе

ГКНБ вернул на баланс государства незаконно приватизированный объект Бытовой комбинат "Асем" в Караколе. Здание площадью 4 028 кв. м и земельный участок 0,5 га переданы на баланс муниципалитета мэрии города Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 1993 году Быт.комбинат "Асем", расположенный в центральной части Каракола, был незаконно реализован Фондом госимущества методом прямой продажи - без проведения аукциона, что противоречило требованиям Закона "Об общих началах разгосударствления и приватизации в Кыргызской Республике" от 20 декабря 1991 года.

По итогам оперативно-следственных мероприятий объект и прилегающая территория были добровольно возвращены в муниципальную собственность.


