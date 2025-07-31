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Амангелди Ысакбаев - серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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В Греции завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет, на котором кыргызстанец Амангелди Ысакбаев завоевал серебряную медаль.

Спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг и уверенно прошёл турнирную сетку, одержав четыре победы над соперниками из Армении, Мексики, Германии и Украины.

В финале Ысакбаев встретился с представителем Азербайджана Али Назаровым и уступил ему со счётом 1:6. Таким образом, кыргызский борец занял второе место и стал серебряным призёром мирового первенства.

Это достижение стало значимым успехом для сборной Кыргызстана на международной арене юношеской борьбы.


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URL: https://www.vb.kg/448748
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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