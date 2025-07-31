Амангелди Ысакбаев - серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе

В Греции завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет, на котором кыргызстанец Амангелди Ысакбаев завоевал серебряную медаль.

Спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг и уверенно прошёл турнирную сетку, одержав четыре победы над соперниками из Армении, Мексики, Германии и Украины.

В финале Ысакбаев встретился с представителем Азербайджана Али Назаровым и уступил ему со счётом 1:6. Таким образом, кыргызский борец занял второе место и стал серебряным призёром мирового первенства.

Это достижение стало значимым успехом для сборной Кыргызстана на международной арене юношеской борьбы.