В Актюбинской области расследуют ДТП, где пострадал гражданин Кыргызстана

В Казахстане продолжается расследование ДТП с гражданином Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября 2025 года на контрольно-пропускном пункте "Жайсан" в Актюбинской области, в результате чего пострадал гражданин Кыргызской Республики С.Б. 1978 года рождения.

Посольство Кыргызстана в Казахстане с момента инцидента находится в тесном контакте с пострадавшим, его родственниками и правоохранительными органами Республики Казахстан.

Следственные мероприятия проводятся Отделом полиции Мартукского района в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 345 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел и посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан.