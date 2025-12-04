Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

В Актюбинской области расследуют ДТП, где пострадал гражданин Кыргызстана

102  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане продолжается расследование ДТП с гражданином Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября 2025 года на контрольно-пропускном пункте "Жайсан" в Актюбинской области, в результате чего пострадал гражданин Кыргызской Республики С.Б. 1978 года рождения.

Посольство Кыргызстана в Казахстане с момента инцидента находится в тесном контакте с пострадавшим, его родственниками и правоохранительными органами Республики Казахстан.

Следственные мероприятия проводятся Отделом полиции Мартукского района в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 345 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел и посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448756
Теги:
ДТП, Казахстан, Кыргызстан, пострадавшие, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  