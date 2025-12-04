Погода
Презентация книги об истории России и ЦА стала площадкой для дискуссий

В Русском доме в Бишкеке состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной Россотрудничеством.

Для участия в мероприятии в Русском доме собрались уважаемые представители академического сообщества России и Кыргызстана, учёные, преподаватели вузов и школ, российско-кыргызского исторического сообщества, представители СМИ.

Встречу открыл Альберт Зульхарнеев, руководитель Русского дома в Бишкеке: "Презентация собрала очень интересный состав источников. Сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в разных направлениях расширяется, и мы видим, что растёт интерес к общему историческому прошлому. Об этом говорят аншлаги на презентациях изданий на эту тему, популярность, в том числе среди молодёжи, ресурсов в интернете, посвящённых истории. Сегодня мы часто сталкиваемся с вбросами в информационное поле, направленными на расшатывание отношений между нашими странами. Поэтому проекты, посвящённые исторической правде, очень важны. В то же время для поколения, привыкшего к инфографике и графической подаче информации, такая книга будет особенно привлекательна. Это издание – один из кирпичиков в работе по укреплению связей и сотрудничества между Россией и Кыргызстаном".

Современный и эффективный с точки зрения подачи знаний формат книги отметил и Руслан Гагкуев, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества", член-корреспондент Российской академии образования: "Уникальный формат рассчитан на максимально широкую аудиторию. "Лента времени" наглядно показывает важнейшие события, происходившие одновременно в двух странах, что облегчает анализ и проведение исторических параллелей".

Участники дискуссии подробно обсудили основные проблемы, которые сегодня требуют решения, чтобы обеспечить изложение и восприятие объективной истории, повышение образовательного уровня, создание прочной исторической базы для взаимодействия России и Кыргызстана в разных областях.

Развернулась серьёзная дискуссия о том, насколько важно изучение истории в воспитании детей, начиная со школьной скамьи. И как важно, чтобы история Россия подавалась в достаточном объёме, чтобы у школьников сложилось связное, комплексное восприятие России и её роль в мировой истории и в судьбе Кыргызстана в разные периоды. Прозвучало мнение о том, что сегодня было бы актуально включить в образовательную программу аналог изучавшейся ранее темы "Истоки дружбы народов в СССР" для формирования общей правдивой картины взаимодействия государств. Также была отмечена необходимость привести программу по истории России в соответствие с современной геополитической ситуацией и создать единый для всех учебник истории.

"Изложение истории и взаимоотношений России и Кыргызстана должно проходить государственную экспертизу, чтобы избежать искажения фактов и оценок, которые могут порождать сегодня негативное отношение и работать на разрушение отношений между двумя странами", - акцентировал Леонид Сумароков, директор Центра историко-культурного наследия Кыргызско-Российского Славянского Университета имени Б.Н. Ельцина.

Собравшиеся говорили об опасности вольной интерпретации исторических фактов, подтасовка которых в итоге ведёт к провоцированию агрессивного отношения между государствами. В связи с этим учёным, которые владеют достоверной информацией, важно выходить в медиаполе, чтобы делать её доступной для всех, учитывая, что СМИ и медиа – один из мощнейших каналов формирования общественного мнения.

"Современным учёным нужно работать со СМИ, чтобы академические знания, выверенная историческая информация, не оставались достоянием ограниченной аудитории, а доносились до широкой общественности в доступном формате", - сказал Таалайбек Ороскулов, редактор-обозреватель информационного агентства и радио "Sputnik Кыргызстан"

Каныбек Кудаяров, доцент кафедры международных отношений Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева, научный сотрудник ИНИОН РАН отметил, что сегодня в кыргызском обществе огромен интерес к истории, а значит есть условия для того, чтобы дать честные знания.

Встреча в Русском доме показала, насколько своевременно появление издания "Россия и Центральная Азия: история и культура".

Книга "Россия и Центральная Азия: история и культура" стала первой в серии проектов Россотрудничества, приуроченных к 100-летию народной дипломатии.

Содержание подано в уникальном формате – наглядной иллюстрированной "ленты времени", состоящей из изображений с краткими аннотациями. Все описанные в книге события, связанные с участием и помощью со стороны России, стали для Кыргызстана важными этапами развития и дальнейшего расцвета.

Тираж издания, переданный в Русские дома в Кыргызстане и в страны региона, станет частью экспозиций и будет использоваться в рамках просветительских мероприятий.


книги, Россия, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, история
