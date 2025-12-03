Погода
В Бишкеке состоялось экспертное обсуждение проекта генплана до 2050 года

- Светлана Лаптева
На площадке арены "Жаштык" состоялось экспертное обсуждение генерального плана города Бишкек до 2050 года с участием мэра Айбека Джунушалиева.

Также приняли участие заместитель мэра Азамат Кадыров, главный архитектор столицы Медер Кыдырмаев, эксперты и активные горожане, а также разработчики проекта генплана – представители НИИ ПГ Санкт-Петербурга присоединились по видеоконференцсвязи.

По данным столичной мэрии, цель экспертного обсуждения – получить профессиональные замечания, предложения и рекомендации от специалистов и заинтересованных сторон для совершенствования проекта Генерального плана города Бишкек до 2050 года и обеспечения его качества, реалистичности и соответствия потребностям города и жителей.

Мэр отметил, что проект Генерального плана Бишкека до 2050 года разрабатывается прозрачно и с участием горожан: поступило более 200 официальных предложений и свыше 10 тысяч ответов в опросах. Все замечания и инициативы будут рассмотрены с учетом общегородских интересов и долгосрочного развития столицы.

"Мэрия города Бишкек сегодня открыта к обсуждению – мы хотим услышать экспертное мнение, нравится оно или нет, если это определит перспективу города, мы только за. Все высказанные предложения, если они соответствуют стратегии и пониманию развития, мы готовы рассматривать и реализовывать",- добавил глава столицы.

Во встрече приняли участие более 300 человек, и каждый смог ознакомиться с презентацией проекта Генплана, задать свои вопросы и предложить дополнительные идеи для его улучшения.


