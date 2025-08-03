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Юношеская сборная Кыргызстана снова победилf Бахрейн в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана (до 17 лет) провела второй товарищеский матч против сборной Бахрейна на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Подопечные Александра Бауэра вновь уверенно обыграли соперников - 2:0.

Авторами голов стали Александр Березюк на 32-й минуте и Улукбек Ишенбаев на 36-й. Обе команды активно действовали в первом тайме, однако инициативу полностью захватили кыргызстанцы, которые сумели реализовать свои моменты и удержать преимущество до финального свистка.

Напомним, что в первом матче этой серии сборная Кыргызстана одержала победу со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух встреч кыргызстанцы уверенно выиграли товарищескую серию.

Эти матчи стали важным этапом подготовки сборной Кыргызстана U-17 к отборочным играм Кубка Азии 2026 года. Квалификационный турнир пройдёт в Бишкеке с 22 по 30 ноября 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/448835
Теги:
молодежь, футбол, Бахрейн, Кыргызстан
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