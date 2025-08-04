Судьи из Кыргызстана назначены на женский Кубок мира в Марокко

Две представительницы Кыргызстана - Вероника Бернацкая и Рамина Цой - будут обслуживать матчи женского Кубка мира FIFA U-17, который состоится в 2025 году в Марокко. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Для кыргызстанского футбола это значимое событие: впервые две судьи из страны получили назначение на мировое первенство в своей категории. Кроме участия в Кубке мира, уже в сентябре Бернацкая и Цой будут работать на матчах отборочного этапа Кубка Азии U-23 в Мьянме.

Вероника Бернацкая - опытный арбитр, получившая "значок ФИФА" в 2017 году. Она ранее играла за сборную Кыргызстана и клуб "Азалия", а также обслуживала мужские матчи чемпионата страны. На международном уровне судила на Азиатских играх, женском Кубке Азии и Олимпиаде 2024 в Париже.

Рамина Цой - учитель физической культуры и рефери международной категории. В 2023 году она стала первой судей из Центральной Азии, назначенной на женский чемпионат мира.

Назначение Бернацкой и Цой на Кубок мира - признание высокого уровня судейства в Кыргызстане и новый шаг в развитии отечественного футбола.