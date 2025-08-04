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Кыргызстанцы завоевали серебро на ЧМ по пляжному самбо

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- Самуэль Деди Ирие
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В Сингапуре прошёл чемпионат мира по пляжному самбо, где сборная Кыргызской Республики впервые приняла участие и добилась призового успеха.

Как сообщили в Федерации самбо, кыргызстанцы Жамалбек Асылбек уулу и Бекболот Токтогонов стали серебряными призёрами мирового первенства. Асылбек уулу выступал в весовой категории до 88 кг, а Токтогонов - в категории свыше 88 кг.

Национальная сборная Кыргызстана участвовала в турнире под руководством президента Федерации самбо Азима Ибраева. Успешное выступление в Сингапуре стало важным шагом для страны в развитии пляжного самбо на международном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/448874
Теги:
самбо, Кыргызстан
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