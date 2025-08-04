ГКНБ вернул государству имущество Анапияевых

Главное управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области государству - земельные участки общей площадью 12,68 Га в Чон-Алайском районе, незаконно приватизированные родственниками лидера ОПГ Алмамбета Анапияева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, среди возвращённых объектов административное сооружение площадью 749,65 кв.м и автозаправочная станция с магазином в селе Дароот-Коргон.

В ходе доследственных мероприятий выявлены нарушения при приватизации и незаконном выводе в частную собственность этих земельных участков. В частности, на баланс государства возвращены: 0,7 Га с административным зданием, 0,14 Га с АЗС и магазином, а также 11,84 Га земли в селе Бурган-Суу.

Напомним: Алманбет Анапияев - известный криминальный авторитет, был убит в 2015 году в Минске. В 2024 году его брат был задержан по подозрению в мошенничестве.