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ГКНБ вернул государству имущество Анапияевых

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- Бермет Таалайбекова
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Главное управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области государству - земельные участки общей площадью 12,68 Га в Чон-Алайском районе, незаконно приватизированные родственниками лидера ОПГ Алмамбета Анапияева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, среди возвращённых объектов административное сооружение площадью 749,65 кв.м и автозаправочная станция с магазином в селе Дароот-Коргон.

В ходе доследственных мероприятий выявлены нарушения при приватизации и незаконном выводе в частную собственность этих земельных участков. В частности, на баланс государства возвращены: 0,7 Га с административным зданием, 0,14 Га с АЗС и магазином, а также 11,84 Га земли в селе Бурган-Суу.

Напомним: Алманбет Анапияев - известный криминальный авторитет, был убит в 2015 году в Минске. В 2024 году его брат был задержан по подозрению в мошенничестве.


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URL: https://www.vb.kg/448882
Теги:
Алайский район, ОПГ, Ошская область, ГКНБ
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