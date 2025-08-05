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Милиция проверяет факт вандализма на кладбище в Бактуу-Долоноту

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4 августа 2025 года в социальных сетях появилось видео с разрушенными надгробными памятниками на кладбище, расположенном в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района. По данному факту ОВД зарегистрировал информацию в журнале учёта и начал доследственную проверку.

На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала повреждения нескольких металлических и деревянных крестов, а также погнутые и сорванные таблички с именами усопших.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к произошедшему: трое подростков 2014 года рождения Т.А., Т.У. и С.А., а также один 2015 года рождения А.Е. Все они были доставлены в отделение милиции в сопровождении родителей.

Опрос несовершеннолетних проводился с соблюдением процессуальных норм и в присутствии законных представителей. По их словам, они действовали из хулиганских побуждений и не осознавали последствий своих поступков. Повреждения были нанесены во время игры.

По предварительным данным, в действиях детей не усматривается признаков разжигания межнациональной или религиозной розни. Проверка продолжается с участием инспекции по делам несовершеннолетних для правовой оценки инцидента.

ОВД Иссык-Кульского района призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации, способной вызвать социальную напряжённость. Все официальные сведения по делу будут доводиться до общественности по мере поступления.


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URL: https://www.vb.kg/448955
Теги:
вандализм, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, милиция
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