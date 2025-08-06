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Лукман требует трансфер из "Аталанты" в "Интер" после отказа клуба

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- Самуэль Деди Ирие
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Адемола Лукман официально подал заявку на трансфер после того, как "Аталанта" отклонила два предложения "Интера" на сумму 40 и 45 миллионов евро. Несмотря на достигнутую, по мнению игрока, договорённость, Лукман обвинил клуб в нарушении обещаний и блокировке перехода.

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси в пресс-конференции пояснил, что соглашение было достигнуто в прошлом году, когда клуб отказался от предложения от "Пари Сен-Жермен". По его словам, Лукман может перейти только в топ-клуб за пределами Серии А.

В ответ на конфликт игрок отказался выходить на тренировки, а болельщики "Аталанты" вывесили баннеры против него.

Сам Лукман в социальных сетях выразил недовольство:

"После многих месяцев нарушенных обещаний и плохого обращения я чувствую, что не могу молчать. Достаточно - пора говорить правду."

"Интер" готовит новое предложение по трансферу игрока, который может подписать контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год и сроком до 2030 года.


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URL: https://www.vb.kg/449007
Теги:
футбол
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