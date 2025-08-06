Задержан начальник отдела МЧС КР

Задержан начальник подразделения Службы медицины катастроф МЧС КР майор С.Ч.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный злоупотребляя должностным положением, в целях незаконного материального обогащения, вопреки интересам службы организовал устойчивую коррупционную схему по оказанию содействия при трудоустройстве на службу в отдельные подразделения МЧС.

С.Ч.М. получил от гражданина денежные средства в размере 80 тысяч сомов за содействие в трудоустройстве на службу в одно из подразделений МЧС КР, однако не выполнил свои обязательства. В связи с этим, посредством мобильного банкинга вернул ранее полученные средства.

По данному факту 5 августа 2025 года С.Ч.М. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливается причастность иных лиц к совершению указанного деяния.