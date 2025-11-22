Погода
В Бишкеке проведут литературный квиз по произведениям Чингиза Айтматова

В столице готовится масштабный литературный квиз, посвящённый жизни и творчеству народного писателя Чингиза Айтматова. Мероприятие объединит биографические факты, ключевые произведения, киноадаптации и известных персонажей автора.

Участников ждёт насыщенная программа. В рамках квиза они смогут:

• проследить основные этапы биографии Айтматова;

• вспомнить сюжетные линии его повестей и романов;

• узнать больше о кинофильмах, созданных по его произведениям;

• пройти задания, связанные с героями, ставшими частью мировой литературы.

Организаторы отмечают, что формат не будет напоминать экзамен квиз пройдет в интерактивном и игровом формате. Участникам предложат визуальные и аудио-вопросы, логические задания и другие интеллектуальные элементы.

Место проведения: Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, главный корпус, Большой актовый зал (г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547)

Дата и время: 27 ноября 2025 года, 15:00

Регистрация: до 25 ноября на сайте организаторов.

К участию приглашаются все желающие, интересующиеся литературой, интеллектуальными играми и творчеством Чингиза Айтматова.


конкурс, Бишкек, Чингиз Айтматов
