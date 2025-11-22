В Бишкеке проведут литературный квиз по произведениям Чингиза Айтматова

В столице готовится масштабный литературный квиз, посвящённый жизни и творчеству народного писателя Чингиза Айтматова. Мероприятие объединит биографические факты, ключевые произведения, киноадаптации и известных персонажей автора.
Участников ждёт насыщенная программа. В рамках квиза они смогут:
• проследить основные этапы биографии Айтматова;
• вспомнить сюжетные линии его повестей и романов;
• узнать больше о кинофильмах, созданных по его произведениям;
• пройти задания, связанные с героями, ставшими частью мировой литературы.
Организаторы отмечают, что формат не будет напоминать экзамен квиз пройдет в интерактивном и игровом формате. Участникам предложат визуальные и аудио-вопросы, логические задания и другие интеллектуальные элементы.
Место проведения: Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, главный корпус, Большой актовый зал (г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547)
Дата и время: 27 ноября 2025 года, 15:00
Регистрация: до 25 ноября на сайте организаторов.
К участию приглашаются все желающие, интересующиеся литературой, интеллектуальными играми и творчеством Чингиза Айтматова.