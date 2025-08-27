Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Кыргызстанские стрелки завоевали две бронзы на чемпионате Азии

115  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Шымкенте (Казахстан) проходит 16-й чемпионат Азии по пулевой стрельбе с участием 756 спортсменов из 29 стран.

Сборная Кыргызстана успешно выступила в дисциплинах ПП-60 (пистолет), ВП-60 (винтовка) и МВ-60 (винтовка). В стрельбе из пистолета бронзовые медали завоевали Анвар Ибраимов и Кайыргуль Кубанычбекова, а в соревнованиях по винтовке бронзу выиграли Абдураззак Муратов и Жибек Бекташова.

Федерация стрелкового спорта Кыргызстана отметила, что результаты спортсменов подтвердили высокий уровень стрелковой школы страны на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449884
Теги:
стрельба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  