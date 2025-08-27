Кыргызстанские стрелки завоевали две бронзы на чемпионате Азии

В Шымкенте (Казахстан) проходит 16-й чемпионат Азии по пулевой стрельбе с участием 756 спортсменов из 29 стран.

Сборная Кыргызстана успешно выступила в дисциплинах ПП-60 (пистолет), ВП-60 (винтовка) и МВ-60 (винтовка). В стрельбе из пистолета бронзовые медали завоевали Анвар Ибраимов и Кайыргуль Кубанычбекова, а в соревнованиях по винтовке бронзу выиграли Абдураззак Муратов и Жибек Бекташова.

Федерация стрелкового спорта Кыргызстана отметила, что результаты спортсменов подтвердили высокий уровень стрелковой школы страны на международной арене.