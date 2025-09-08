Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Садыр Жапаров: "Все аэропорты Кыргызстана возрождены и начали свою работу"

123  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"С вводом в эксплуатацию аэропортов "Нарын" и "Казарман" хочу особо подчеркнуть, что все аэропорты Кыргызстана возрождены и начали свою работу", - сказал Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 сентября, на церемонии открытия двух аэропортов в города Нарын.

Глава государства, обращаясь к жителям Нарына, Тогуз-Тороуского района и представителям авиационной отрасли Кыргызстана отметил, что для развития Нарынской области, Тогуз-Тороуского района и создания удобств для местного населения открываются реконструированные аэропорты "Нарын" и "Казарман".

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия выхода к морю для нашей страны воздушное сообщение играет огромную роль в укреплении связей с другими государствами мира.

В этом направлении ОАО "Аэропорты Кыргызстана" совершенствует организационно-управленческую структуру, обновляет инфраструктуру аэропортов по всей стране, расширяет маршрутную сеть.

Президент напомнил, что аэропорт "Талас" был введён в эксплуатацию в мае прошлого года, а международный аэропорт "Каракол" открылся в конце прошлого года. В аэропортах "Ош" и "Тамчы" строятся пассажирские терминалы, в аэропорту "Манас" обновляется взлётно-посадочная полоса и расширяется аэровокзал.

Также в этом году в авиационной отрасли Кыргызстана открыта ещё одна новая страница: в истории независимого Кыргызстана впервые началось строительство нового международного аэропорта "Джалал-Абад".

Садыр Жапаров отметил, что построенные ещё в советское время аэропорты за все эти годы ни разу не проходили капитального ремонта. В своё время из-за жизненных обстоятельств и отсутствия пассажиропотока количество авиарейсов сократилось, и с 1999 года аэропорт "Нарын" прекратил свою деятельность. Начиная с сегодняшнего дня, официальный авиарейс Бишкек – Нарын – Бишкек возобновляет работу.

Глава государства акцентировал, что аэропорты "Нарын" и "Казарман" являются транспортными узлами горных регионов. Их функционирование внесет большой вклад в укрепление связей жителей Нарынской области и Тогуз-Тороуского района со всеми гражданами Кыргызстана.

"Возобновление работы этих аэропортов улучшит транспортную инфраструктуру горных регионов и повысит их инвестиционную привлекательность. Это также создаст условия для быстрого и удобного приезда иностранных предпринимателей и туристов в Нарын и Тогуз-Торо. Я твердо верю, что для удаленной области и отдаленного района это принесет значительные социальные и экономические выгоды", - сказал Президент.

Пропускная способность аэропортов увеличена до 100 пассажиров в час. Аэровокзалы оснащены новым оборудованием для обслуживания пассажиров. Кроме того, для поддержания аэродромов в эксплуатационном состоянии были приобретены специальные технические средства.

Глава государства обозначил, что все работы, выполненные в открываемых сегодня аэропортах, профинансированы за счет собственных средств компании "Аэропорты Кыргызстана". На реализацию вышеупомянутых масштабных инфраструктурных проектов компания выделила в общей сложности 8 млрд 175 млн сомов. Для улучшения инфраструктуры обслуживания пассажиров была закуплена специальная техника и оборудование на сумму 3 млрд 356 млн сомов.

Кроме того, ОАО "Аэропорты Кыргызстана" за счет собственных средств пополняет авиапарк страны новыми воздушными судами и выделило 2 млрд 385 млн сомов на приобретение трех самолетов марки Bombardier DASH 8 Q400 для авиакомпании "Asman Airlines".

На следующий год планируется приобрести ещё один самолет "Bombardier DASH 8", а также для выполнения международных рейсов будут приобретены крупные лайнеры наподобие "Boeing" или "Airbus". С вводом этих самолетов будет укреплена стабильность и доступность внутренних рейсов, а количество международных рейсов значительно увеличится.

Президент подчеркнул, что на самолетах "Bombardier DASH 8" планируется наладить регулярные рейсы Бишкек – Нарын – Бишкек и Бишкек – Казарман – Бишкек .

"Все вышеупомянутые работы имеют одну главную цель - создать условия для спокойной жизни, роста, развития и продвижения каждого гражданина. Реализуя эти задачи, мы доказываем, что идем по пути построения нового Кыргызстаны - страны комфортной для граждан, привлекательной для туристов и открытой для партнеров", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что авиационная отрасль страны уверенно делает шаги и на международном уровне. Он рассказал, что государство вышло на завершающий этап по исключению Кыргызстана из "черного списка" Европейского союза. Впереди, 7 октября, делегация нашего Агентства гражданской авиации проведет важную встречу с Еврокомиссией в Брюсселе. После этого в декабре 2025 года состоится финальный аудит.

"Мы твердо верим, что европейское небо вновь откроется для Кыргызстана, которое было закрыто с 2006 года. Это будет означать, что наша страна станет доступной для миллионов туристов из Европы. Кыргызстан выйдет на огромный рынок, который ценит чистую природу, древнюю культуру и новые направления", - с воодушевлением отметил он.

Также он дополнил, что 20 августа было подписано соглашение между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой о новой воздушной трассе, проходящей через Нарынскую область. С 30 октября эта авиалиния начнет функционировать. В результате расстояние от Кашгара до всех аэропортов Центральной Азии сократится вдвое. Транзитные возможности Кыргызстана значительно расширятся, и страна превратится в стратегический мост. Сегодня, с началом строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, значение этого транспортного коридора возрастает еще больше.

"С вводом в эксплуатацию аэропортов "Нарын" и "Казарман" хочу особо подчеркнуть, что все аэропорты Кыргызстана возрождены и начали свою работу", - сказал Глава государства.

В связи с этим он выразил благодарность всем, кто принял участие в реализации этого важного проекта на пути построения нового Кыргызстана.

После завершения выступления Президента Садыра Жапарова председатель Правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манас Самидинов обратился к нему с просьбой дать разрешение на открытие аэропорта "Казарман" в онлайн-режиме.

Далее Глава государства символически развязал ленту аэропорта "Нарын", после чего он ознакомился с завершением работ по реконструкции аэропорта, осмотрел инфраструктуру объекта, включая взлетно-посадочную полосу, терминал и технические службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450396
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  