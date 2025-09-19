Помощник Путина рассказал о работе с Кыргызстаном над общей историей

Изучение и популяризация общей истории России, Казахстана и Кыргызстана в контексте возникновения и развития тюркских народов имеет не только научное и социальное, но также и политическое значение. Об этом помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил на II Международной научной конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", которая открылась в Горно-Алтайске.

"Алтай - уникальное место, потому что это район, который объединяет несколько государств. И здесь представители - наши друзья из Казахстана, Кыргызтана, России - это все алтайские государства, и неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов с последующим их расселением по всем просторам Евразии", - сказал Мединский.

Он отметил, что этот процесс является предметом особого внимания и имеет не только научное, но и "социальное и, может быть, даже политическое значение".

В своем телеграм-канале помощник президента отметил, что представители России, Киргизии и Казахстана налаживают взаимодействие в изучении и популяризации совместной истории. По его словам, это непростая работа, но для ее продолжения "есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров".

"Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории", - подчеркнул Мединский.

В торжественной церемонии открытия конференции также участвовали государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов.

Приветственные обращения к участникам конференции направили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. На конференции планируется презентация второго тома "Летописи тюркской цивилизации".

Источник: РБК