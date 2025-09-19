Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

Помощник Путина рассказал о работе с Кыргызстаном над общей историей

93  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Изучение и популяризация общей истории России, Казахстана и Кыргызстана в контексте возникновения и развития тюркских народов имеет не только научное и социальное, но также и политическое значение. Об этом помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил на II Международной научной конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", которая открылась в Горно-Алтайске.

"Алтай - уникальное место, потому что это район, который объединяет несколько государств. И здесь представители - наши друзья из Казахстана, Кыргызтана, России - это все алтайские государства, и неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов с последующим их расселением по всем просторам Евразии", - сказал Мединский.

Он отметил, что этот процесс является предметом особого внимания и имеет не только научное, но и "социальное и, может быть, даже политическое значение".

В своем телеграм-канале помощник президента отметил, что представители России, Киргизии и Казахстана налаживают взаимодействие в изучении и популяризации совместной истории. По его словам, это непростая работа, но для ее продолжения "есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров".

"Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории", - подчеркнул Мединский.

В торжественной церемонии открытия конференции также участвовали государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов.

Приветственные обращения к участникам конференции направили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. На конференции планируется презентация второго тома "Летописи тюркской цивилизации".

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450740
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  