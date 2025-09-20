В условиях дефицита на рынке труда России в долгосрочной перспективе полагаться на мигрантов всерьез никто не готов. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда на тему "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит".

"Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, ну да, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали - когда в миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал, - отметил министр. - Все по-честному, приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить [в школах] никого не обязаны (не граждан своей страны). Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, думаю, что никто всерьез полагаться долгосрочно не готов".

"Поэтому основная задача - дальше наращивать производительность труда", - продолжил Решетников, напомнив, что для этого разработан отдельный проект.

Кроме того, по словам министра, большие возможности для развития производительности труда представляет платформенная экономика.

Источник: ТАСС