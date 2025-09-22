Погода
Ташиев в Баку поделился опытом решений приграничных вопросов

Заместитель председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев принял участие в третьем международном форуме по безопасности, состоявшемся 21 сентября 2025 года в городе Баку.

Мероприятие собрало руководителей органов безопасности и спецслужб более 60 стран мира. Участники форума обсудили широкий спектр вопросов, касающихся обеспечения международной и региональной безопасности в условиях современных вызовов и угроз.

Глава ГКНБ КР выступил с докладом об опыте мирного урегулирования пограничных вопросов между Кыргызской Республикой и Таджикистаном, а также акцентировал внимание на важности объединения усилий мирового сообщества в борьбе с транснациональными угрозами.

В рамках форума состоялся ряд двусторонних встреч председателя ГКНБ КР с главами органов безопасности других стран. В ходе переговоров были обсуждены вопросы оперативного взаимодействия, обмена информацией и укрепления партнёрских связей между спецслужбами дружественных государств с подписанием соответствующих соглашений о сотрудничестве.

Участие Кыргызской Республики в глобальном бакинском форуме стало очередным шагом на пути укрепления региональной стабильности, повышения эффективности международного сотрудничества и выработки согласованных подходов к противодействию современным угрозам.


URL: https://www.vb.kg/450805
Теги:
граница, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
