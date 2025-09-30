Нацстатком сообщает о подготовке к Сельскохозяйственной переписи 2025 года

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики информирует о подготовке к предстоящей Сельскохозяйственной переписи 2025 года - масштабному статистическому мероприятию, направленному на сбор достоверных данных о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.
Сельскохозяйственная перепись проводится в соответствии с международными стандартами и является одним из важнейших инструментов для принятия решений в аграрной политике, обеспечивая объективную основу для разработки программ поддержки сельского сектора и устойчивого развития продовольственной безопасности.
Актуальная информация теперь в открытом доступе
Нацстатком запустил специальные страницы, где размещаются все материалы, касающиеся переписи. Узнать больше можно:
на официальных страницах Нацстаткома в Instagram и Facebook, на специализированных
информационных ресурсах, ссылки на которые доступны в публикациях ведомства, а также
через QR-коды.
Что доступно для респондентов и общественности:
Сельскохозяйственная перепись 2025 года станет ключевым этапом в сборе статистики, необходимой для стратегического планирования и эффективного развития аграрного сектора Кыргызской Республики.