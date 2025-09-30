Нацстатком сообщает о подготовке к Сельскохозяйственной переписи 2025 года

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики информирует о подготовке к предстоящей Сельскохозяйственной переписи 2025 года - масштабному статистическому мероприятию, направленному на сбор достоверных данных о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Сельскохозяйственная перепись проводится в соответствии с международными стандартами и является одним из важнейших инструментов для принятия решений в аграрной политике, обеспечивая объективную основу для разработки программ поддержки сельского сектора и устойчивого развития продовольственной безопасности.

Актуальная информация теперь в открытом доступе

Нацстатком запустил специальные страницы, где размещаются все материалы, касающиеся переписи. Узнать больше можно:

на официальных страницах Нацстаткома в Instagram и Facebook, на специализированных

информационных ресурсах, ссылки на которые доступны в публикациях ведомства, а также

через QR-коды.

Что доступно для респондентов и общественности:

последние новости и обновления о ходе подготовки переписи; подробные инструкции и разъяснения по участию; полезные материалы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Сельскохозяйственная перепись 2025 года станет ключевым этапом в сборе статистики, необходимой для стратегического планирования и эффективного развития аграрного сектора Кыргызской Республики.