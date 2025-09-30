Погода
$ 87.26 - 87.64
€ 102.20 - 103.00

Нацстатком сообщает о подготовке к Сельскохозяйственной переписи 2025 года

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики информирует о подготовке к предстоящей Сельскохозяйственной переписи 2025 года - масштабному статистическому мероприятию, направленному на сбор достоверных данных о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Сельскохозяйственная перепись проводится в соответствии с международными стандартами и является одним из важнейших инструментов для принятия решений в аграрной политике, обеспечивая объективную основу для разработки программ поддержки сельского сектора и устойчивого развития продовольственной безопасности.

Актуальная информация теперь в открытом доступе

Нацстатком запустил специальные страницы, где размещаются все материалы, касающиеся переписи. Узнать больше можно:

на официальных страницах Нацстаткома в Instagram и Facebook, на специализированных

информационных ресурсах, ссылки на которые доступны в публикациях ведомства, а также

через QR-коды.

Что доступно для респондентов и общественности:

  1. последние новости и обновления о ходе подготовки переписи;
  2. подробные инструкции и разъяснения по участию;
  3. полезные материалы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Сельскохозяйственная перепись 2025 года станет ключевым этапом в сборе статистики, необходимой для стратегического планирования и эффективного развития аграрного сектора Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451009
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  