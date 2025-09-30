Погода
$ 87.26 - 87.64
€ 102.20 - 103.00

Офицеры МО КР провели шефский субботник на территории военного лицея

189  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на территории Кыргызского национального военного лицея имени генерал-майора Дайыра Асанова был проведён субботник, организованный личным составом органов управления Министерства обороны Кыргызской Республики. Фоторепортаж об этом разместила пресс-служба ведомства.

Мероприятие было направлено на благоустройство территории учебного заведения и создание комфортных условий для воспитанников лицея.

В ходе субботника проведены работы по очистке территории и улучшению санитарного состояния учебного комплекса.

Министерство обороны Кыргызской Республики отмечает, что проведение подобных мероприятий является примером подрастающему поколению, способствует воспитанию патриотизма, коллективного духа и приверженности воинским ценностям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451029
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  