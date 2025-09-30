Офицеры МО КР провели шефский субботник на территории военного лицея

Сегодня на территории Кыргызского национального военного лицея имени генерал-майора Дайыра Асанова был проведён субботник, организованный личным составом органов управления Министерства обороны Кыргызской Республики. Фоторепортаж об этом разместила пресс-служба ведомства.

Мероприятие было направлено на благоустройство территории учебного заведения и создание комфортных условий для воспитанников лицея.

В ходе субботника проведены работы по очистке территории и улучшению санитарного состояния учебного комплекса.

Министерство обороны Кыргызской Республики отмечает, что проведение подобных мероприятий является примером подрастающему поколению, способствует воспитанию патриотизма, коллективного духа и приверженности воинским ценностям.