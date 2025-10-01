Погода
В партии Жириновского предложили отменить социальные пенсии для мигрантов

- Светлана Лаптева
Фракция ЛДПР в Государственной Думе РФ во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким внесла законопроект об отмене назначения социальных пенсий иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ. Инициатива направлена на защиту пенсионной системы страны от необоснованной бюджетной нагрузки

Законопроект внесен в парламент 28 сентября 2025 года. По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера защитит российскую пенсионную систему от дополнительных обязательств, поскольку мигранты, как правило, не делают страховых взносов в Социальный фонд России. Это восстановит справедливость принципа, согласно которому пенсия является результатом участия в жизни государства, а не формального присутствия.

В качестве обоснования парламентарии указывают на значительные расходы государства в текущий период, связанные со специальной военной операцией, социальными и демографическими вызовами. Также отмечается рекордный миграционный прирост, который, по словам авторов инициативы, создает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что фракция последовательно продвигает принцип "Приехал – отработал – уехал" в вопросах миграционной политики.

"Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы – все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету! И в это время государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никаким образом не участвовали в строительстве нашей державы и которые зачастую презирают Россию и русских людей.

У нас свои пенсионеры сейчас получают гроши. У русских пожилых людей порой хватает только оплатить квартплату, купить продукты! И что, мы при этом должны содержать ораву залётных бездельников, значительная часть из которых целенаправленно приехала к нам в расчёте на дармовую социалку? А приезжает их немало – миграционный прирост в прошлом году достиг около 600 тысяч человек. Это рекордный показатель за 30 лет. В результате наша пенсионная система обременяется с каждым годом пришлым "элементом"!" ‒ сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Законопроект ЛДПР будет направлен на рассмотрение в профильные комитеты Государственной Думы для последующего обсуждения.

В 2024 году социальные пенсии в РФ проиндексировали на 7,5%, а в 2025 году – на 14,75%, в результате чего средний размер такой пенсии составляет 15 456 рублей.

По действующему законодательству, право на социальную пенсию имеют среди прочих иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины). По состоянию на 1 сентября 2024 года в России пребывает 6 174 777 лиц иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной системе миграционного учета.

Источник: ldpr.ru


