Российская армия вооружается новой военной техникой

- Светлана Лаптева
Опыт спецоперации указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России, генерал­-полковник Андрей Мордвичев.

"Опыт СВО также указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений. В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения здесь и сейчас", - сказал Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск – формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые – беспилотных систем.

"Одновременно проводится перевооружение на современные системы, поставляется новая военная техника", - добавил Мордвичев.

Источник: РИА новости


URL: https://www.vb.kg/451078
Теги:
Россия, армия
