Тренер Емельяненко: у Усика нет шансов в ММА

Тренер легендарного бойца Федора Емельяненко, Александр Мичков, поделился мнением о перспективах украинского боксера Александра Усика в смешанных единоборствах.

В интервью Metaratings специалист заявил, что Усику будет крайне сложно адаптироваться к новым правилам.

"Если соперником будет хотя бы кикбоксер, то уже будут проблемы. А против борца Усик вряд ли продержится больше минуты", - отметил Мичков.

Напомним, Александр Усик - единственный тяжеловес в истории бокса, дважды завоевавший титул абсолютного чемпиона мира, собрав пояса WBA, IBO, WBO и WBC. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге, имея 24 победы (15 нокаутом).

Федор Емельяненко, подопечный Мичкова, завершил карьеру в феврале 2023 года. За свою карьеру он провел 48 боев в ММА, в 40 из которых одержал победу.