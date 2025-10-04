"ЭкоТолк" - проверьте свои знания по экологии

Со 2 по 24 октября 2025 г. по всему миру пройдет Международный экологический диктант "ЭкоТолк". Участникам предлагается проверить свои знания по экологии, ответив на тестовые задания. Присоединиться к акции может любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке

Регистрация участников начнется 2 октября на сайте https://ecodiktant.ru/. Пройти диктант можно будет как на сайте, так и оффлайн – на одной из зарегистрированных площадок.

Задания представлены на 4 языках и подобраны по сложности для участников разных возрастов.

В этом году диктант будет посвящен теме "Планета – наш общий дом". Эта тема напоминает нам, что Земля – не просто голуба жемчужина в космосе, а хрупкая колыбель жизни, чье благополучие неразрывно связано с законами Вселенной.