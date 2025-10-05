Погода
Россия примет участие в Всемирных играх кочевников

238  0
- Светлана Лаптева
Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин подвел итоги панельной сессии "Национальные виды спорта как модель международного сотрудничества" на Всемирной Общественной Ассамблее. Гришин назвал ВОА "уникальной площадкой" за возможность обсудить с российскими и зарубежными коллегами стратегические вопросы популяризации национальных видов спорта в мире. Об этом проинформировала пресс-служба Ассамблея народов мира.

Гришин рассказал также о предстоящих в 2026-м году VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, где снова выступит Единая команда России.


URL: https://www.vb.kg/451173
Теги:
Россия, Всемирные игры кочевников
