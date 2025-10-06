Погода
Кыргызстанцев приглашают к участию в Среднеазиатской Романсиаде

- Светлана Лаптева
21-22 октября в Бишкеке состоится IX Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Конкурс включен в программу XXIX Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2025". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры КР.

Победители "Среднеазиатской Романсиады" примут участие в финале "Романсиады" в декабре 2025 года в Москве.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников от 6 до 35 лет.

Участие в конкурсе – бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Положение о конкурсе и заявка для участия доступны на сайте https://romansiada.kg/

Организаторы конкурса: Русский дом в Бишкеке, АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" ОФ "Фонд культурных и гуманитарных инициатив", Благотворительный фонд "Романсиада", при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.


