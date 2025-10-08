Номинантами первой в истории Премии "Евразия" стали представители 27 стран

Международная премия "Евразия" проводится впервые, ее учредила автономная некоммерческая организация "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством для поддержки тех, кто вдохновляет и служит примером для общества, а также своим трудом укрепляет межкультурные связи на евразийском пространстве, сохраняет традиционные ценности и историческую память, помогает преодолевать информационные барьеры между государствами.

Номинантами Премии стали больше 3700 человек из 27 стран, в том числе из Италии, Испании, Иордании, Индии, Ганы, Афганистана, Непала. Наибольшее количество заявок получено из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении. Участниками стали как физические лица - лидеры, активисты, волонтеры, деятели культуры и науки, так и НКО, общественные организации, институты развития и группы единомышленников, реализующие конкретные инициативы.

"Премия "Евразия" вызвала невероятный отклик во всем мире. Мы проводим ее впервые. Это не просто вручение награды и премии, мы благодарим наших участников за вклад в народную дипломатию, за ежедневное отстаивание традиционных ценностей и исторической правды, за помощь тем, кто нуждается в поддержке, добрые дела, которые вдохновят еще тысячи других людей. А для участников наша Премия - это дополнительный сигнал, что они важны для этого мира и их дела нужны. Сейчас начался этап международного голосования, который определит победителей, но я считаю, что все участники - настоящие герои нашего времени, меняющие мир к лучшему и достойны, чтобы о них узнал весь мир", - сказала депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Призовой фонд Премии - 25 миллионов рублей. Она вручается в 15 основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Среди них: "Язык мира" - за развитие и сохранение русского языка как средства международного общения; "Культурный код" - за развитие межкультурного обмена; "Общественное признание" - за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурных сферах; "Память поколений" - за сохранение исторической правды; "Голос Евразии" - за проекты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории, культуре, традициях и современной жизни народов континента; номинация "Яркий старт" учреждена для самых юных - школьников и студентов от 14 до 18 лет - за создание молодёжных медиа, клубов межкультурного общения.

"Россия всегда была страной, которая через образование, культуру и гуманитарное сотрудничество помогала другим становиться сильнее. Премия сегодня выполняет важнейшую задачу - сделать народную дипломатию мощным инструментом укрепления межгосударственной дружбы", - отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Международная премия "Евразия" проходит поэтапно. Первый этап - прием заявок. Второй - экспертная оценка - завершился 28 сентября. Все поступившие заявки прошли строгий и компетентный отбор международным советом, в состав которого вошли 60 экспертов - руководители государственных и международных организаций, проректоры ведущих вузов, доктора наук, профессоры, заслуженные деятели культуры, искусства, науки и образования, представители медиа- и дипломатического сообщества. С 6 октября начался важнейший этап международного голосования.

Каждый может на сайте Премии отдать по одному голосу тем проектам, организациям или личностям, которые, по его мнению, достойны победы. Голосование продлится до 19 октября. 29 октября в Национальном центре "Россия" состоится торжественная церемония вручения Премии и награждения лауреатов. Победители получат статуэтку, денежный приз, сертификаты и подарки от партнеров, экспертное сопровождение проектов.

Об организации: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов: образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола.