Россия выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZAL

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была их первая полноформатная встреча после ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, которое произошло после катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в декабре 2024 г. Встреча продлилась около часа.

Переговоры начались примерно с полуторачасовым опозданием. Лидеры пожали друг другу и шли на встречу с улыбкой. Президент России начал с того, что предложил обсудить ситуацию с катастрофой самолета. Он напомнил, что принес извинения Алиеву в том, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.

Как произошла авиакатастрофа

По словам Путина, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета. Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Президент рассказал, что Россия тогда "вела" три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими элементами.

Экипажу самолета было предложено сесть в Махачкале, но они приняли решение лететь в аэропорт базирования. По словам Путина, причины крушения самолета стали понятны после анализа произошедшего.

Путин заявил, что Россия выплатит компенсации жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват.

"Конечно, эти слова связаны с этой трагедией и направлены на моральную поддержку семей. Но в таких случаях <…> не вернуть людей, которые ушли из жизни в результате трагедии. Но наш долг, повторяю еще раз, – мы с вами с самого начала об этом договаривались, – дать объективную оценку всему, что происходило, и объявить истинную причину", – сказал Путин.

Алиев поблагодарил Путина за встречу и поздравил с прошедшим днем рождения. Он поблагодарил президента России за подробную информацию по ситуации с самолетом. Алиев напомнил, что в день трагедии летел в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ, но в итоге вернулся в Баку. Также президент Азербайджана поблагодарил Путина за то, что он лично держит ситуацию на контроле.

Как возник разлад в отношениях Баку и Москвы

Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились в декабре 2024 г. Тогда самолет "Азербайджанских авиалиний", совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек, который были на борту, выжили 29.

Самолет на подлете к Грозному развернулся и полетел в сторону казахстанского города Актау, который являлся запасным аэродромом. Борт подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, но долететь не успел и потерпел крушение. На борту были граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL

В аэропорту Грозного сообщали, что борт не приняли из-за погодных условий. Кроме этого, на столицу Чечни в тот день шла атака дронов ВСУ и был введен план "Ковер". Пассажиры, выжившие в авиакатастрофе, говорили, что слышали несколько взрывов, а хвостовая часть самолета имела множество отверстий. Уголовные дела были возбуждены в России, Азербайджане и Казахстане.

Через три дня после авиакатастрофы Путин позвонил Алиеву. В сообщении на сайте Кремля говорилось, что президент России "принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим".

В разговоре также была затронута тема, что самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники и ПВО отражала нападения.

Но на следующий день после звонка Алиев заявил, что Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения Азербайджану за авиакатастрофу, кроме того он потребовал от российских властей наказать виновных, выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Он отметил, что условия про извинения были выполнены.

Кадры с места крушения самолета Баку – Грозный

Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель "Росавиации" Артем Кореняко сообщил, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана. / Иса Таженбаев / ТАСС

Задержания в Екатеринбурге и Баку

Затем начался новый виток эскалации отношений между двумя странами. В конце июня в Екатеринбурге задержали несколько человек из азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах и покушениях на убийство, совершенных в городе в 2001 г., 2010 г., 2011 г. Двое подозреваемых Гусейн и Зияддин Сафаровы при задержании скончались. Азербайджан возбудил уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью в связи с гибелью двух своих граждан, сообщила генпрокуратура страны.

В Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России

В итоге в Баку задержали десять россиян – двух журналистов "Sputnik Азербайджан" и сотрудников IT-компаний, которых обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях. В суд их привезли избитыми. В России же прошли новые задержания представителей азербайджанской диаспоры, в частности, главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и бизнесмена Вагифа Сулейманова.

Реакция в Киеве и встречи с Зеленским

Охлаждение отношений между Москвой и Баку не осталось без внимания Киева. Зеленский позвонил Алиеву через несколько дней после авиакатастрофы. Он заявил, что на фотографиях с места катастрофы видны повреждения, "напоминающие удар ракетой ПВО". По его словам, Киев готов поддержать Азербайджан в этой ситуации. Зеленский звонил Алиеву и после ситуации в Екатеринбурге и выразил ему поддержку.

Зеленский и Алиев несколько раз встречались в 2025 г. Последняя их встреча состоялась 2 октября на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. В июле же Алиев накануне Шушинского глобального медиафорума сделал громкие заявления по поводу Украины, в том числе призвал страну "не соглашаться на оккупацию".

"Это главный совет. И это то, что сделали мы", – заявил тогда Алиев.

Он предложил использовать опыт Азербайджана, который добился возвращения Карабаха военным путем. Тогда же Алиев сказал, что Азербайджан обратится в международные суды с иском к России по поводу катастрофы самолета.

Контакты Москвы и Баку

В марте 2025 г. Путин, а также его коллеги президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон созванивались с Алиевым. Была договоренность, что глава Азербайджана приедет в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Однако на парад он не приехал из-за участия в памятных мероприятиях, посвященных своему отцу Гейдару Алиеву.

Путин 22 августа поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, супругу главы страны. В поздравительном письме Путин просил передать привет Алиеву, сообщало азербайджанское агентство "Азертадж".

На параде Победы во Второй мировой войне в Пекине 3 сентября Путин и Алиев пожали руки, но разговора не состоялось. Однако 7 октября Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения. Пресс-служба президента Азербайджана сообщала, что лидеры также обсудили текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами.

Источник: Ведомости