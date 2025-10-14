"Мы одно дерево": Бакетаев о новом мире в контексте саммита "РФ – ЦА"

Напомним, 9 октября 2025 года в Душанбе состоялся второй саммит "Россия – Центральная Азия". В нём приняли участие президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

По мнению ряда независимых и зарубежных экспертов, встреча стала попыткой Москвы укрепить позиции в регионе на фоне растущей активности Китая, Евросоюза и США.

Редакция VB.KG обратилась к известному политологу Кыргызстана Бакыту Бакетаеву, чтобы обсудить итоги саммита и понять, какие глубинные процессы стоят за дипломатическими формулировками.

"География сделала нас соседями, история - друзьями"

"География сделала нас соседями. История - друзьями. Экономика - партнёрами. А необходимость - союзниками. То, что природа так объединила, пусть человек не разлучает", - сказал Джон Фицджеральд Кеннеди. Эти слова, по мнению Бакетаева, точно отражают отношения между Россией и странами Центральной Азии.

- Мы с Россией жили в одной стране более восьмидесяти лет. Даже больше, - говорит политолог. - У нас остались духовные скрепы, единые стандарты, общее культурное пространство. Есть поколение - моё поколение - которое училось в советское время и передаёт эти связи своим детям. Да, молодёжь сегодня более прозападная, но корни остаются. Мы разговариваем по-русски, мыслим по Чехову, по Тургеневу, по Толстому, по Бердяеву.

Мы выросли на русской духовности. Мы - почти православные по духу.

"Осенью листья падают, но корни живы"

Отвечая на вопрос о снижении российского влияния в регионе, Бакетаев использует поэтичную метафору: - Да, осенью листья опадают. Но весной они появляются вновь. У России есть корни и ствол, которые живы. Сейчас она проходит сложный период, но это временно. Россия - живое дерево. И если сегодня кажется, что ветви редеют, то весна всё равно придёт.

- 26 января 2026 года, - добавляет он с улыбкой. - Я ведь был другом Жириновского, могу и предсказать.

"Мы питаемся грунтовыми водами, но ствол остаётся один"

- Сейчас Россия не может в полном объёме участвовать во всех интеграционных процессах, - поясняет политолог. - Пока у нас нет дождей с Россией, мы питаемся подземными, грунтовыми водами. Эти источники поступают из Китая, Европы и других соседей. Но ствол - один. Мы одно дерево. Да, сейчас корни уходят глубже в землю, но дерево живо.

Когда дождь вновь пойдёт - когда Россия вернётся к активной роли - оно снова зазеленеет. И если Запад - это другое дерево, питающееся своими водами, то мы - часть восточной почвы, где соки жизни идут из общего корня.

Восток и Запад: две половины круга

По словам эксперта, Запад на протяжении десятилетий пытался глобализировать мир под единым центром - в США.

Но мир устроен иначе.

- По Гегелю есть закон единства и борьбы противоположностей, - напоминает Бакетаев. - В китайской философии это выражено символом инь и ян: две фигуры разных цветов, но в одном круге. Идеология Востока и идеология Запада несовместимы. Сегодня мир закономерно разделяется на два полюса - Восток и Запад. Это не катастрофа, а естественный процесс восстановления равновесия. В этом году, отмечает политолог, саммит ШОС пройдёт в Бишкеке - символично, ведь Центральная Азия становится линией баланса между двумя системами.

"Запад живёт по законам энтропии"

- Западные общества идут по пути энтропии, - считает Бакетаев. - Их демократические ценности, доведённые до предела, разрушают сами основы общества. Либерализм перетекает в либертарианство - и это уже хаос.

На Востоке - другие принципы: иерархия, порядок, ответственность. Если лидер эффективен, нет смысла менять его каждые четыре года. А демократия без границ превращается в анархию. Через 10–15 лет, по его мнению, Запад столкнётся с парадоксом: избыток свободы и дефицит целостности. Восток же будет развиваться, сохраняя экономическую и духовную устойчивость.

Экономика и интеграция: "на холодном хранении"

Отвечая на вопрос о реальных инструментах экономического партнёрства, политолог уточняет:

- Евросоюз на самом деле вкладывает не так много, как заявляет. Основной инвестор - Китай. Но это не проблема, ведь мы по одну сторону фронта. Китайские инвестиции - это косвенная поддержка России. Интеграционные форматы вроде ЕАЭС и ОДКБ сейчас, конечно, на паузе. Все ресурсы и внимание России сосредоточены на СВО.

Владимир Владимирович положил нас всех в холодильник, - образно говорит Бакетаев. - Чтобы к мирному договору мы были свежими.

По его словам, этот "холодный кошелёк" лишь временно неактивен - фундаментальные связи остаются и со временем оживут.

Итоги саммита

По итогам душанбинского саммита стороны подтвердили:

• развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимной торговли;

• создание новых транспортных и логистических коридоров между Россией и странами Центральной Азии;

• совершенствование систем взаиморасчётов и платёжных механизмов;

• взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией;

• и главное - согласие в том, что будущее региона должно строиться на принципах многополярности и равноправного партнёрства.

Аналитики подчёркивают, что саммит носил не только практический, но и символический характер: Россия стремится подтвердить, что остаётся естественным партнёром Центральной Азии и готова выстраивать диалог в новых геополитических условиях.

"Весной дерево зазеленеет вновь"

- После окончания конфликта всё возродится естественным образом, - уверен Бакетаев. - Это естественные взаимосвязи, их невозможно разорвать. Сейчас идёт "осенний листопад" - кажется, что всё разбегается. Но весной дерево вновь покроется листвой. И тогда Россия возродит своё влияние и присутствие в регионе - не через давление, а через корни, которые здесь никогда не засыхали.

Беседовала София Березовская