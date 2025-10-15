Путин: Россия заинтересована в рабочей силе, но нужной ей

Россия заинтересована в рабочей силе из ближнего зарубежья, но все должно быть по закону, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно, еще несколько лет назад, здесь в Таджикистане было пять с небольшим миллионов человек. Сейчас - уже больше 10. Здесь очень бурное демографическое развитие. Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила - первое, а второе - чтобы люди и сами жили в человеческих условиях, чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными, гражданами", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Президент отметил, что "проблем здесь много".

"И граждане Российской Федерации нам указывают на эти проблемы. И, прежде всего, мы должны думать о гражданах нашей страны", - добавил он.

Источник: Российская газета