В Токмоке построят завод по производству базальтового волокна

- Светлана Лаптева
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев дал старт строительству завода по производству базальтового волокна в Токмоке. сообщает пресс-служба кабмина.

С начала года в эксплуатацию введены 77 промышленных предприятий с общим объёмом инвестиций 334,4 миллиона долларов США, что позволило создать более 6 тысяч новых рабочих мест. Строительство базальтового завода имеет особое значение для промышленного развития страны и символизирует новый этап реализации государственной политики по индустриализации Кыргызстана. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в ходе закладки капсулы под строительство завода "Базальт Эвотек" в Токмоке.

"Сегодня мы закладываем капсулу в строительство первого крупного завода по производству непрерывного базальтового волокна в Кыргызстане. Проект реализуется в рамках государственной политики по диверсификации экономики, привлечению инвестиций и развитию промышленного потенциала страны", - подчеркнул Глава Кабмина.

По его словам, новые предприятия вносят значительный вклад в развитие региональной инфраструктуры и создание рабочих мест. По предварительным данным Национального статистического комитета, в январе–августе 2025 года ВВП страны превысил 1 триллион сомов, а реальный рост экономики составил 11%.

Объём промышленного производства увеличился на 11,5%, и предприятиями произведено продукции на 437,1 миллиарда сомов. Объём инвестиций в строительство завода составляет 42 миллиона долларов США, а производственная мощность предприятия - до 5 тысяч тонн базальтового волокна в год.

"Это предприятие имеет огромное значение для строительного сектора. Выпуск отечественного базальтового волокна позволит снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на рынке", - отметил Адылбек Касымалиев.

Он напомнил, что Кабинет Министров утвердил Государственную программу "Базальтовое волокно и материалы" на 2024–2030 годы, цель которой - создание новой промышленной отрасли, снижение импортозависимости и расширение экспортных возможностей.

"Сегодняшний завод - один из первых проектов, реализующих эту программу. Государство оказывает полную поддержку перспективным и стратегическим инициативам", - заявил Глава Кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Чуйская область - индустриальный центр страны, а город Токмок исторически играл ключевую роль в промышленном развитии.

"Токмок вновь возвращает себе статус промышленного центра. Благодаря стратегическому расположению, логистическим возможностям и трудовым ресурсам город становится северо-восточным индустриальным хабом Кыргызстана", - добавил он.

"Каждое новое предприятие - символ уверенности, труда и светлого будущего. Мы строим новый Кыргызстан - страну, опирающуюся на собственные ресурсы и веру в граждан", - резюмировал глава кабмина.


