Россия выкупила права на кыргызский фильм "Аяш" и сняла свою версию

Светлана Лаптева
Уникальное по своей сути событие для нашей киноиндустрии - Россия официально выкупила права на франшизу кыргызского фильма "Аяш". Другими словами, любимая народом кинокомедия, покорившая зрителей и в Кыргызстане, и за его пределами, теперь получает адаптированный вариант в России.

Российские продюсеры приобрели права на франшизу и уже сняли собственную версию картины под названием "По-братски". Ранее Казахстан также представил свою адаптацию - фильм "Родной".

В Кыргызстане после успеха оригинальной ленты "Аяш" вышло еще три продолжения, и каждый раз зрители с нетерпением ждали премьеру.

Если вы еще не видели первую часть - это добрая, легкая комедия о семейных отношениях, дороге и случайных встречах, которые меняют жизнь. Главные герои, Бакыт и Каныкей, решают развестись. Чтобы оформить документы, им нужно поехать в село на Иссык-Куле, где они когда-то регистрировали брак. По пути их машина ломается, и судьба сводит их с семьей Койчубековых. Веселое путешествие оборачивается чередой забавных ситуаций, а вместе с ними - и неожиданными выводами для героев.

История получилась жизненной, искренней и близкой каждому. Именно поэтому "Аяш" так полюбился зрителям - ведь в этой комедии каждый может узнать себя, свою семью или своих соседей. И кто знает - может, теперь фильм действительно обойдет весь земной шар.


