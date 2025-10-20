Индия вышла в финал Кубка Азии (U-17) в Бишкеке

В Бишкеке завершился отборочный турнир Кубка Азии по футболу среди девушек до 17 лет. В решающем матче группа "G" сборная Индии обыграла Узбекистан со счетом 2:1 и завоевала путевку в финальную часть турнира, который пройдет в 2026 году в Китае.

Сборная Кыргызстана под руководством испанца Антонио Месы заняла второе место, победив Узбекистан (2:1) и уступив Индии (1:2). Узбекистан завершил отбор без очков.

Всего в квалификации участвуют 27 команд, и лишь победители групп проходят в финальный этап Кубка Азии.