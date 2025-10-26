Минобороны КР почтило память павших в Баткенских событиях

Министерство обороны Кыргызской Республики отметило 25 годовщину Баткенских событий 1999–2000 годов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие началось с церемонии возложения венков к памятнику героям Баткена и продолжилось в театре драмы и сатиры имени Ш. Термечикова.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызской Республики - первый заместитель министра обороны полковник Тариэль Отонбаев, участники баткенских событий, а также военнослужащие Министерства обороны и Генерального штаба.

В своём выступлении полковник Тариэль Отонбаев отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента завершения операции по уничтожению террористических бандформирований в регионах Баткен и Чоң-Алай, и подчеркнул, что в той борьбе кыргызские воины проявили мужество и верность Родине. Он с почтением вспомнил 54 военнослужащих, героически павших в бою.

Участникам баткенских событий и их семьям были выражены слова благодарности, вручены почётные грамоты, а близким погибших военнослужащих оказана денежная помощь.

Мероприятие завершилось концертной программой творческого коллектива Центрального дома армии, театра Гала, различных детских коллективов города.