Отопительный сезон в Бишкеке начнётся 3 ноября

Муниципальные предприятия столицы начнут подачу отопления с 3 ноября 2025 года. Соответствующее распоряжение подписано мэрией города Бишкека.

В ночь на 3 ноября персонал МП "Бишкек ТЭЦ" приступит к развороту основного оборудования для выработки тепловой энергии и её передачи в сеть МП "Бишкектеплосеть". По данным мэрии, всё оборудование готово, и предприятия работают в усиленном режиме.

По данным столичной мэрии, муниципальные предприятия "Бишкектеплосеть" и "Бишкектеплоэнерго" завершили подготовительные работы и находятся в полной готовности обеспечить своевременное и стабильное подключение объектов города к отоплению.

Технический персонал переведён на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные обращения и нештатные ситуации.

Подача отопления будет проводиться постепенно, в несколько этапов.

В первую очередь тепло поступит в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные дома и организации социальной защиты.

Во вторую очередь, многоквартирные жилые дома и частный сектор.